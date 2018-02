André Rieu geeft extra concert in Maastricht

De nieuwe show vindt op woensdag 4 juli plaats. De kaartverkoop begint vrijdag om 10.00 uur op zijn website.

Momenteel is André Rieu op tournee in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Oost-Europa. In maart doet hij Mexico aan voor een serie concerten gevolgd door zijn eerste tour in Israël in april. Zijn wereldtournee gaat verder met concerten in heel Europa, voordat Rieu en zijn Johann Strauss Orkest in juli terugkeren op het Vrijthof in Maastricht.

Afgelopen zomer verzorgde Rieu tien concerten op het plein. Dertien concerten in zijn thuisstad is een recordaantal.