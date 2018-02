Justin Timberlake geeft twee concerten in Nederland

Dat heeft Ticketmaster bekendgemaakt.

De The Man Of The Woods Tour start op 22 juni in Parijs. Daarnaast doet de 37-jarige Timberlake met vijftien optredens onder meer Londen, Amsterdam, Stockholm, Kopenhagen, Arnhem en Berlijn aan. De zanger voegde ook nog eens 31 optredens aan zijn Noord-Amerikaanse tournee toe. Hij staat onder meer in Chicago, New York, Boston, Washington en Cleveland op het podium.

In april 2014 was Timberlake voor het laatst in Nederland. Toen gaf hij in het kader van de 20/20 Experience eveneens een optreden in de Ziggo Dome en het GelreDome in Arnhem.

Halftime-show

Tijdens Super Bowl LII verzorgde Timberlake nog de halftime-show in Philadelphia. Daar bracht hij wat nieuwe muziek van zijn album Man Of The Woods en oude nummers als Sexyback en Cry Me a River ten gehore.

Het optreden heeft ervoor gezorgd dat de muziek van het voormalig lid van N*Sync massaal werd gestreamd op Spotify. Volgens Billboard steeg het aantal streams van Timberlake in het eerste uur na de Super Bowl met 214 procent.

De kaartverkoop voor beide concerten begint maandag 12 februari om 10.00 uur.