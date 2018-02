Paul Simon (76) naar Amsterdam in kader afscheidstournee

Maandag bevestigde de zanger dat de tournee zijn laatste zal zijn. Simon zegt dat het reizen en het missen van zijn vrouw en familie hem te zwaar valt.

"Ik heb me vaak afgevraagd hoe het zou zijn om mijn carriére als livemuzikant tot een natuurlijk einde te brengen. Nu weet ik hoe het voelt: een beetje verontrustend, een tikkeltje vreugdevol en als een opluchting", laat de zanger in een statement weten.

"Ik vind het heerlijk om muziek te maken, ik ben nog steeds goed bij stem en mijn band is een hechte groep muzikanten. Ik denk constant aan muziek en ben dankbaar voor mijn carrière en natuurlijk voor het publiek dat iets in mijn muziek hoorde dat hun harten raakte", aldus Simon.

The Sound of Silence

De zanger werd in 1965 bekend toen hij samen met Art Garfunkel als duo een hit had met het liedje The Sound of Silence. Samen met Garfunkel bracht hij vijf studioplaten uit.

Ook solo had Simon succes. Zo scoorde hij hits als You Can Call Me Al, Mother and Child Reunion en The Boy in the Bubble.

In 2016 was Simon voor het laatst te zien toen hij met zijn dertiende soloalbum Stranger to Stranger langskwam in de Amsterdamse concertzaal. De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome start op vrijdag 9 februari.