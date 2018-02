Justin Timberlake brengt eerbetoon aan Prince tijdens Super Bowl

Het eerbetoon aan de zanger, afkomstig uit de Super Bowl-locatie van dit jaar Minneapolis, was enigszins controversieel. American football-bond NFL maakte eerder bekend dat Prince tijdens de show te zien zou zijn als hologram.

Fans en bekenden van de zanger kwamen daarop in opstand, omdat Prince wars was van die technologie. Onder meer zangeres Sheila E., die veel met de Purple Rain-zanger werkte, kwam in protest. Zaterdag liet zij op Twitter weten dat ze met Timberlake had gesproken en dat er geen hologram zou komen tijdens de show.

Timberlake liet tijdens zijn optreden zondag flink wat van zijn hits horen. Hij begon de show backstage, waar een club was nagebouwd. Hij kwam daarna het veld op met het nummer Rock Your Body, het nummer waardoor hij in 2004 tijdens het Super Bowl-optreden van Janet Jackson in opspraak kwam.

Nipplegate

In 2004 vond tijdens dat nummer het controversiële incident plaats waarbij Timberlake een kledingstuk van Jackson verwijderde, waarbij haar tepel, waar een ster opgeplakt zat, te zien was. Het moment, dat Nipplegate is gaan heten, zorgde ervoor dat de show tegenwoordig met enkele seconden vertraging wordt uitgezonden.

De 37-jarige zanger oogstte lof met zijn strakke choreografie, maar over de zang tijdens de halftime-show was niet iedereen te spreken. Dat leek ook te liggen aan de techniek, waardoor Timberlake niet op alle momenten even goed te horen was.