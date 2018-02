Pink zingt ondanks griep toch volkslied bij Super Bowl

Vorig jaar zong countryzanger Luke Bryan het volkslied. Eerder zongen onder anderen Lady Gaga, Alicia Keys, Whitney Houston en Luther Vandross The Star-Spangled Banner.

"Ik probeer de griep weg te zingen", schreef Pink zondag voorafgaand aan de 52e editie van de Super Bowl op Instagram. "Ik wacht sinds 1991 om dit nummer te doen, want toen zag ik hoe geweldig mijn idool Whitney Houston dit lied deed."

"Nu is mijn kans eindelijk gekomen en heb ik twee kinderen die letterlijk in mijn mond hoesten en hun snot aan mijn wang afvegen. Je kunt dit niet verzinnen, ik zweer het!"

De zangeres schrijft dat ze bij een van haar dromen is aangekomen, "die langzaam in een soort nachtmerrie verandert", wijst Pink op haar griepje. Op Instagram zegt ze: "Dit is echt een hele grote eer voor mij, om dit te mogen zingen in het bijzijn van mijn familie, militaire familie, vader, broer, stiefmoeder, en de wereld. Ik beloof dat ik mijn best zal doen, zoals ik dat altijd doe."



Last

Alhoewel Pink tijdens het pre-Super Bowl concert vrijdag hoorbaar last had van haar stem, verliep haar optreden zondag vlekkeloos.

Wel was er enige kritiek op wat de 38-jarige zangeres deed vlak voor ze The Star-Spangled Banner ten gehore bracht: Pink haalde iets voor de camera's uit haar mond en gooide het op de grond. Veel mensen dachten dat het om kauwgom ging.

Op Twitter legde Pink later uit dat ze niet kauwgom kauwend het veld opliep, maar met een keelpastille in haar mond vanwege de griep.

Pink bedankte de fans die met haar meeleefden toen ze ziek werd vlak voor het belangrijke optreden. "Al jullie gebeden, beterschapswensen en kaarsjes hebben me er doorheen geholpen. Bedankt voor alle liefde en steun, we houden van jullie", schreef ze bij een foto van zichzelf en dochtertje Willow, die mee mocht naar de show in Minneapolis.

De Eagles uit de thuisstad van Pink Philadelphia wonnen voor het eerst in de clubhistorie de Super Bowl.