Handsome Poets kunnen nog niet leven van muziek

"We moeten er allemaal wat bij doen", zegt zanger Tim van Esch zondag tegenover het AD.

Van Esch: "Emotioneel kunnen we er wel van leven, want je krijgt veel waardering en het is geweldig om op te treden. Maar financieel, nee, helaas.

"Zo is Nils Davidse pianodocent bij Cultuurhuis Garenspinnerij en ik heb daar zelf ook workshops gegeven, bijvoorbeeld in performance - met onder meer aandacht voor fysieke houding, zingen voor publiek en faalangst. En nu ben ik op uitnodiging geregeld te vinden in scholen om jongeren enthousiast te maken voor muziek. Muziekonderwijs wordt vaak als eerste wegbezuinigd en dat is doodzonde. Je krijgt een goed gevoel van het maken van muziek en je wordt er ook erg creatief van."

Hun grootste hit Sky On Fire is via Spotify maar liefst 3.882.737 keer beluisterd, maar daar zegt de band niet rijk van te zijn geworden. "Haha, was het maar waar. Die clicks leveren echt bijna niks op. Je kunt er misschien net een keer gezellig met elkaar van uit eten, maar dan heb je het ook wel gehad."

Rendabel

"Het is wat inkomen betreft veel rendabeler als je liedjes voor een reclame of film worden gebruikt. Van de opbrengst van The Edge of Seventeen konden we bijvoorbeeld weer nieuwe nummers opnemen. Ook optredens op festivals leveren geld op."