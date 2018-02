Armin van Buuren schreef tekst van nieuwe single zelf

Van Buuren heeft de tekst van Sex, Love & Water zelf geschreven. "Ik heb nu al een paar keer meegedaan aan writing camps waar ik muziek leerde schrijven."

Dat gaat hem steeds makkelijker af, vertelt de dj aan NU.nl. "Ik doe het steeds meer. Ik schrijf veel teksten op, ook snel tussendoor. Daar zitten ook veel slechte liedjes bij, maar het is een kwestie van durven."

Sex, Love & Water is Van Buurens antwoord op het bekende motto "the best things in life are free" (de beste dingen in het leven zijn gratis, red.). "Het is een gekkigheid met een diepere boodschap. Een positieve tekst", aldus Van Buuren. Maar zijn volgende single wordt weer heel anders, vertelt hij. "Wel is er daarop weer een gastartiest te horen."

Jaren tachtig-kind

"Het nummer was gaaf om te maken", vertelt Van Buuren over het maakproces van de single. "Ik was door hiphopproducent Scott Storch (die onder meer samenwerkte met Beyoncé en Dr. Dre, red.) uitgenodigd om naar de studio in Los Angeles te komen. Daar was Conrad Sewell ook aanwezig, en daar ontstond dit nummer uit."

Wat opvalt is dat het nummer anders klinkt dan veel van de andere muziek die de dj al heeft uitgebracht. "Ik ben een kind van de jaren tachtig en houd van de funksound", aldus Van Buuren. "Ik vind het belangrijk om mij als muzikant verder te ontwikkelen en eens wat andere kantjes in de muziek uit te proberen."

"Vroeger maakte ik eerst de beats, dan het loopje, daarna de melodie. Altijd op dezelfde manier, maar op een gegeven moment heb je dat wel gezien en wil je ook eens bijvoorbeeld gekke geluiden toevoegen. Zo ben ik drie jaar geleden begonnen met het volgen van pianolessen, puur om mezelf te ontwikkelen. Nu ik ouder word, realiseer ik dat ik nog veel te leren en te ontdekken heb."

The Weeknd

Het nummer ontstond eigenlijk vanzelf. "We gingen gewoon viben met zijn allen, het was superkicken", vertelt de dj. "Charles Trees, een sessiemuzikant, speelde de baslijn en die stond er al in zeven minuten op. Het scheelde ook dat we elkaar daar niet aan het vereren waren, maar dat we gewoon met elkaar zaten te geinen."

De klik met de samenwerkende artiesten vindt Van Buuren - die eerder al nummers maakte met onder meer Mr. Probz en Kensington - belangrijker dan hoe bekend of succesvol hij of zij is. "Uiteindelijk gaat het om het liedje." Op de vraag met wie hij echt nog eens zou willen samenwerken, antwoordt hij: "Met wie niet? Maar een nummer maken met The Weeknd lijkt me heel leuk."

Knuffelen

De afgelopen twee weken stond de dj in Ahoy, als verrassingsact bij Vrienden van Amstel Live. Het is voor de eerste keer dat Van Buuren elke dag een optreden gaf op het meerdaagse muziekevenement in Rotterdam. "Het is makkelijk om de gebaande paden te volgen, maar ik vind het leuk om dingen te doen die uitdagend zijn."

De dj vertelt dat hij zich er aanvankelijk best een vreemde eend in de bijt voelde. "Het was even wennen, maar na een paar dagen knuffel je net zo makkelijk met Marco Borsato als met André Hazes", vertelt hij. "Iedereen is ontzettend benaderbaar en iedereen wil er een mooie avond van maken. Die goede sfeer backstage reflecteert zich ook op het podium. Het is één grote smeltkroes van verschillende artiesten."

Vrijdag werd ook bekend dat Van Buuren 27 april optreedt op het jaarlijkse Oranjefeest van 538. Vorig jaar maakte hij bekend dat hij voor het eerst sinds veertien jaar geen optreden op de feestdag geeft in Leiden, de woonplaats van de dj. "Dat past even niet in mijn agenda, maar ik zou het wel weer willen doen", aldus Van Buuren. "Ik zeg nooit nooit. Het is toch mijn thuisstad. Ik ben er geboren, ik ben er getrouwd, mijn kinderen zijn er geboren."