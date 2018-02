Kate Nash komt met nieuw album over tienerjaren

"Ik werd vroeger gepest omdat ik een gek, klein meisje was dat in haar tienerdagboek schrijft, maar nu heb ik het gevoel dat tienermeisjes veel meer respect krijgen dan vroeger", zegt ze in een persverklaring over haar album.

"Tienermeisjes hebben daarvoor gevochten en hebben mensen een les geleerd." Ze beschrijft het album als "je dromen opgesloten in een tijdscapsule".

Vorig jaar bracht ze een EP, Agenda.

Het laatste album van de Britse zangeres is Girl Talk uit 2013. Ze is ook te zien in de Netflix-serie Glow. Ze had groot succes met haar album Made of Bricks. Daarop stonden nummers als Merry Happy, Pumpkin Soup en haar grote hit Foundations.