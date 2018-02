Justin Timberlake ontkent komst gastartiesten bij Super Bowl-optreden

Tijdens een persconferentie over zijn concert in de pauze van de Super Bowl zegt de 37-jarige zanger dat hij wel veel gesproken heeft over mogelijke gastoptredens, meldt E!Online.

"Van 'N Sync (de band waar Timberlake deel van uitmaakte, red.), tot Janet Jackson (met wie hij in 2004 te zien was in de pauze van de Super Bowl)", aldus Timberlake, wiens nieuwe album Man of the Woods vrijdag uitkomt. "Volgens mij lopen er zelfs wedjes over."

"Maar dit jaar zijn alleen de Tennessee Kids, mijn band, mijn speciale gasten en ik heb er zin in om dit jaar het podium te rocken. Het wordt heel erg leuk."

Nipplegate

In 2004 trad Timberlake samen op met Janet Jackson, waarbij haar borst kort te zien was. Het incident werd later omgedoopt tot 'nipplegate' en zorgde ervoor dat de optredens nu met een paar seconden vertraging worden uitgezonden, zodat de regie op controversiële momenten kan ingrijpen.

De 52ste Super Bowl, de American footballfinale, wordt gespeeld op 4 februari in Minneapolis.

Het is al jaren de best bekeken televisie-uitzending van Amerika. Verschillende grote sterren traden al op in de pauze van de wedstrijd, onder meer de Rolling Stones, Madonna, Michael Jackson en Beyoncé.