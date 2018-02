Esmée Denters betreurt abrupt vertrek bij platenlabel Justin Timberlake

In een post op haar Instagram-account deelt de 29-jarige Denters voor het eerst uitgebreider het verhaal over haar destijds abrupt gestopte carrière, die in gang werd gezet toen Justin Timberlake haar in 2007 een contract aanbood bij zijn platenlabel Tenman.

"Ik was erg trots om de eerste artiest te zijn die mocht tekenen bij zijn label", zegt Denters, die onder het label haar debuutalbum Outta Here uitbracht. Daarna volgde er geen tweede cd. "Omdat het label geen plannen had om meer muziek met mij op te nemen, besloot ik het contract zelf te beëindigen."

"Ik was verdrietig en teleurgesteld. Nu besef ik me dat het een kans voor mij was om te groeien en te leren als artiest." De zangeres zegt dat ze destijds graag een persoonlijk gesprek met hen zou hebben gehad over haar beslissing.

Denters heeft geen contact meer met Timberlake of andere medewerkers van Tenman Records. "Ik neem niemand iets kwalijk voor wat er is gebeurd. Ik ben nog steeds een groot fan van Justin en zal hem altijd als een mentor blijven zien."

YouTube

De geboren Arnhemse werd op haar achttiende ontdekt na het maken van een Youtube-video.

Denters werkte in de daaropvolgende jaren met artiesten als Justin Timberlake en Lady Gaga, maar slaagde er uiteindelijk niet in om haar plek tussen de allergrootsten te veroveren.