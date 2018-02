Muzikanten Zwart Licht sliepen in studio bij opnamen nieuw album

"We gaan met dit album ook terug naar de basis: een draaitafel en twee microfoons. Vanaf daar gaan we verder."

Bliksem is het vierde studioalbum van de groep van Akwasi, Leeroy en Hayzee. Het laatste album van de groep is Leeroy draait door uit 2012. Daarna werkten ze vooral aan solo-projecten, maar bleven tussen ook samen nummers opnemen die ze niet altijd uitbrachten.

"In 2014 hebben we bijvoorbeeld een week in een bungalow gezeten", vertelt Hayzee. "Dat was eigenlijk het begin van deze plaat zoals die nu is. Misschien was het voor het publiek een Zwart Licht-loze periode, maar voor ons zeker niet. We waren altijd samen, altijd aan het werken."

Hoe ziet zo'n Zwart Licht-midweek eruit? "In een auto vol met apparatuur rijden we naar een bungalowpark, waar we een huisje huren. Daar gaan we vier á vijf dagen lang eigenlijk continue opnemen, schrijven, slapen", vertelt Leeroy. "Tussen de bossen in, je hebt weinig contact met de buitenwereld, zodat je je helemaal kan richten op een doel."

In de studio

Akwasi bracht in de tussentijd een succesvol soloalbum uit en ook rapper Leeroy en producer Hayzee werkten met andere artiesten aan projecten. "In het begin was het wel even wennen", zegt Akwasi over de eerste studiodagen van Zwart Licht. "Maar de routine is wel ontstaan, het werkt gewoon. Door veel tijd met elkaar door te brengen in de studio, en soms daar te slapen, zoveel mogelijk met elkaar zijn. Dat draagt wel bij aan het proces. We hebben geschiedenis met elkaar. We werken samen sinds 2007, dus dan weet je ook wel hoe iemand reageert of hoe iemand eet. Van die kleine dingetjes, dus dan is het bijna niet mogelijk om elkaar te irriteren."

Leeroy rondde in de tussentijd een opleiding voor sound egineering af en zat bij Bliksem op de stoel van producer. "Dat veranderde mijn beeld van muziek maken helemaal", vertelt hij. "Ik begon gewoon veel makkelijker te kijken naar bepaalde situaties, waarin ik voorheen veel moeilijker deed."

Hij vond het spannend deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. "Maar ik geloofde er wel in dat ik dit zou kunnen en Akwasi en Hayzee hadden ook vertrouwen erin. En ik heb hun vertrouwen gelukkig niet beschaamd. Ik ben wel een doemdenker, dus ik had verwacht dat het veel zwaarder zou worden dan dat het nu was. Dus het was alleen maar positief als het makkelijker gaat. Mijn zelfvertrouwen werd bevestigd toen het allemaal goed klonk."

Release

Zenuwachtig voor de release van het album zijn de drie mannen niet echt. "Op een gegeven moment moet je het loslaten", zegt Leeroy. "Iedereen gaat er wat van zeggen en iedereen heeft zijn eigen smaak. Ik geloof er heilig in dat als ik al anderhalf jaar kan genieten van die plaat, zonder dat het gaat vervelen, dat ik er vertrouwen in kan hebben."

Leeroy: "Als deze plaat door een andere groep zou zijn gemaakt, zou ik hem echt wel draaien op feestjes. Je moet sowieso pas iets uitbrengen als je er honderd procent achter staat."

Zwart Licht had een contract bij Top Notch voor vier albums, maar toch komt het vierde album uit bij Neerlands Dope, het label van Akwasi. "Gelukkig moet niets daarin", zegt Akwasi daarover. "Op het moment dat je merkt: dit is toch niet de samenwerking zoals wij die voor ogen hadden, dan hoeft dat niet. En dan kun je ervoor kiezen iets anders te doen en dat hebben we gedaan." Volgens de muzikanten heeft dat geen kwaad bloed gezet bij Top Notch.

"We zijn positef uit elkaar gegaan. Soms zijn er wat beperkingen en beproevingen geweest, maar we hebben gewoon goed contact en de deur staat altijd open voor ons bij Top Notch en andersom."

"Het was een wederzijds besluit", vult Leeroy Akwasi aan.

In april start de tour van Zwart Licht en ze zijn ook van plan in de zomer festivals aan te doen. Welke dat precies zijn, kunnen de mannen nog niet bekend maken.