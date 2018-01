Beck treedt in juni op in 013 Tilburg

Beck, bekend van zijn hit Loser, is niet veel te vinden in de clubs. Dit is pas zijn derde clubshow in tien jaar. In 2016 was hij een van de headliners van Glastonbury en sloot hij het hoofdpodium af op het Best Kept Secret Festival.

In oktober verscheen het nieuwe album Colors met daarop de nieuwe hit Dreams. Beck begint zijn Europese tournee op 23 mei in Dublin in Ierland en eindigt op 11 juni in Stockholm.

Naast Tilburg doet hij ook Londen, Nîmes, Parijs, Brussel en Aarhus aan.