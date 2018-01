'Paul Simon geeft afscheidsoptreden in Hyde Park'

Dinsdagmiddag werd bekend dat de zanger op 15 juli 2018 optreedt in het Hyde Park in Londen, onder de concertnaam "Homeward Bound: the farewell performance (het afscheidsoptreden, red.)".

Er wordt niet concreet gezegd of dit werkelijk het afscheidsoptreden is van de zanger, of dat hier gedoeld wordt op het laatste concert in de reeks zomerconcerten die in juli in het Hyde Park wordt gegeven.

Maar volgens de Britse krant The Telegraph is dit inderdaad het laatste optreden van Simon, wat de artiest binnenkort officieel bekend zou maken.

Ook James Taylor en Bonnie Raitt treden op bij het concert. Binnenkort worden er nog meer namen bekendgemaakt die zich bij Simon op het podium voegen.

Einde zangcarrière

Simon heeft de laatste jaren meerdere malen laten weten dat hij op korte termijn zijn zangcarrière wil beëindigen. Zo vertelde hij in 2016 aan The New York Times dat "de showbusiness hem niet meer interesseert". "Het vergt moed om uit deze wereld te stappen. Ik ga kijken wat gebeurt als ik dat doe."

Simon werd in 1965 bekend toen hij samen met Art Garfunkel als duo een hit had met het liedje The Sound of Silence. Samen met Garfunkel bracht hij vijf studioplaten uit.

Ook solo had de muzikant succes. Zo scoorde hij hits als You Can Call Me Al, Mother and Child Reunion en The Boy in the Bubble.