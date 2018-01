Katy Perry en Pink kwaad na opmerkingen Grammy-president

"Vrouwen die creatief zijn en die muzikanten willen worden, die muziek willen produceren en componeren, die onderdeel willen zijn van deze industrie op hoog niveau moeten aanpoten. Want ik denk dat ze wel degelijk welkom zijn", aldus Neil Portow, president van de Grammy's, in een reactie op dat van alle 899 genomineerden 9 procent vrouw was.

Pink, die onder andere genomineerd was met haar nummer What about us, reageert op Twitter met een handgeschreven brief. Daarin zegt de zangeres dat vrouwen "sinds het begin der tijden" aanpoten. "Als we de talenten en prestaties van deze vrouwen vieren, laten we de volgende generatie zien wat een gelijke behandeling is en hoe een eerlijke behandeling er uitziet."

Katy Perry

Perry zegt in een reactie dat Pink een voorbeeld is voor andere vrouwen, door zelf het initiatief te nemen. "We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om ons uit te spreken over het gebrek aan gelijke behandeling. Ik ben trots op alle vrouwen die prachtige kunst maken terwijl ze zoveel weerstand krijgen."

"Vrouwen zijn fantastisch. Waar heeft deze man het over", aldus Charli XCX in een reactie op Portow.