Overzicht: De belangrijkste winnaars van de Grammy Awards 2018

Album van het jaar

Kendrick Lamar - DAMN.

Bruno Mars - 24K Magic

Childish Gambino - Awaken, my love!

Jay-Z - 4:44

Lorde - Melodrama

Nummer van het jaar (artiest)

Childish Gambino - Redbone

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber - Despacito

Bruno Mars - 24K Magic

Jay-Z - The story of O.J.

Kendrick Lamar - HUMBLE.

Nummer van het jaar (compositie)

Alessia Caracciolo, Sir Robert Bryson Hall II, Arjun Ivatury, Khalid Robinson (Logic ft. Alessia Cara & Khalid) - 1-800-273-8255

Ramon Ayala, Justin Bieber, Jason "Poo Bear" Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi & Marty James Garton (Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber) - Despacito

Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen, Julia Michaels & Justin Drew Tranter (Julia Michaels) - Issues

Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip (Bruno Mars) - That's What I Like

Shawn Carter & Dion Wilson (Jay-Z) - 4:44

Beste nieuwe artiest

Khalid

Alessia Cara

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Beste solo pop-optreden

Ed Sheeran - Shape of you

Kelly Clarkson - Love so soft

Kesha - Praying

Lady Gaga - Million reasons

Pink - What about us

Beste pop duo

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber - Despacito

The Chainsmokers & Coldplay - Something just like this

Imagine Dragons - Thunder

Zedd & Alessia Cara - Stay

Portugal. The Man - Feel it still