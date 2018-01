Zes Grammy's voor Bruno Mars, vijf voor Kendrick Lamar

Mars won onder andere de prijs voor het beste lied van het jaar met That's What I Like. Hij pakte ook de hoogste eer voor beste album en plaat van het jaar met 24K Magic. Lamar pakte de prijzen vooral in de categorie rap/hiphop met het album DAMN en het nummer Humble.

Vooraf werd Jay-Z nog genoemd als grote favoriet voor de Grammy Awards, aangezien hij voor maar liefst acht onderscheidingen was genomineerd. Hij viel echter volledig buiten de prijzen.

Ook voor Ed Sheeran waren het succesvolle Grammy Awards. Zelf kon hij niet aanwezig zijn om zijn prijzen in ontvangst te nemen, maar hij won wel een Grammy voor Best Vocal Album voor zijn plaat Divide en een Grammy voor Best Pop Solo Performance met zijn hit Shape of You.

Alessia Cara

Alessia Cara werd gekozen tot beste nieuwe artiest. De 21-jarige zangeres versloeg SZA, Khalid, Lil Uzi Vert en Julia Michaels en sleepte daarmee haar eerste grote muziekprijs in de wacht.

"Al sinds ik klein ben, doe ik net alsof ik een Grammy heb gewonnen en oefen ik onder de douche mijn dankwoord. Dus je zou denken dat ik een speech heb voorbereid, maar dat is niet zo," zei Cara toen ze haar Grammy in ontvangst nam. Ze bedankte haar familie en fans, die volgens haar de reden zijn waarom ze 'geen Grammy's onder de douche meer hoeft te winnen'.

Shakira kreeg voor haar plaat El Dorado een Grammy Best Latin Pop Album. De zangeres droeg een trui waarop het bekende 'tong'-logo van The Rolling Stones te zien is, waarmee ze verwees naar de Grammy die de legendarische rockband won. De Engelse band kreeg een award voor Best Traditional Album voor hun plaat Blue Lonesome.

Kraftwerk

Dae Bennett, de zoon van de legendarische zanger Tony Bennett (91), won zijn eerste Grammy als solo-artiest. Hij kreeg de prijs voor de productie van het album Tony Bennett Celebrates 90.

Verder kreeg Kraftwerk een Grammy voor Best Dance/Electronic Album. LCD Soundsystem mocht een Grammy ophalen voor Best Dance Recording.

The Defiant Ones werd als beste muziekfilm beloond met een prijs. Ook Randy Newman heeft er een Grammy bij. Hij kreeg de award in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals.

De uitreiking van de Grammy's zijn dit jaar in New York. Na vijftien jaar is het festijn weer terug in de Amerikaanse stad.

Postuum

Carrie Fisher heeft postuum de Grammy voor Best Spoken Word Album gekregen. De eind 2016 overleden actrice, vooral bekend van haar rol van prinses Leia in Star Wars, kreeg de prijs voor de luisterboekversie van The Princess Diarist. Daarin vertelt ze over haar ervaringen tijdens het draaien van de Star Wars-films.

In 2009 was Fisher al eens genomineerd voor een ander luisterboek. Dat was Wishfull Drinking. In totaal schreef de actrice acht boeken. Naast Carrie Fisher waren ook politicus Bernie Saunders en rockster Bruce Springsteen genomineerd.

Leonard Cohen was de tweede die postuum een Grammy kreeg. Hij won een Grammy voor Best Rock Performance. De Canadese Cohen overleed op 7 november 2016 op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats Los Angeles.

In diezelfde rockcategorie won de band War On Drugs uit Philadelphia hun eerste Grammy voor het album A Deeper Understanding. Ze versloegen hiermee Mastodon, Metallica, Nothing More en Queens of the Stone Age.

Nederlanders

De Nederlandse dirigent Reinbert de Leeuw heeft geen Grammy gewonnen. De Leeuw was genomineerd voor een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld, in de categorie Best Classical Compendium. De prijs ging in die categorie naar All Things Majestic, concerten voor viool en hobo door Jennifer Higdon. Voor de Nederlandse dirigent was het mislopen van de prijs ''een beetje teleurstellend''.

De Leeuw had werk van de Hongaarse componist György Kurtág gedirigeerd voor een cd, Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir. ''Het mooie was dat hij er zelf heel gelukkig mee was.'' Heel bijzonder, want de Hongaar staat als zeer kritisch te boek. ''We wilden er met z’n allen iets heel moois van maken en dat is gelukt.'' Aan de cd werkte ook het Groot Omroepkoor mee.

Omdat de inmiddels bijna 92-jarige Kurtág zo tevreden was met het eindresultaat had De Leeuw alle inspanningen graag beloond gezien met een Grammy. ''Het was echt heel mooi geweest als we hem hadden gekregen.”

Nederlanders die wel werden bekroond met een Grammy, waren de muzikanten van het Amsterdamse collectief LUDWIG. Zij wonnen in de categorie Best Classical Solo Vocal Album met Crazy Girl Crazy. Het album is een samenwerking tussen het Nederlandse collectief en de Canadese dirigent en sopraan Barbara Hannigan.

#TimesUp

Een aantal artiesten heeft gehoor gegeven aan de oproep van de organisatie #TimesUp om een witte roos te dragen, als symbool van hoop, vrede, sympathie en weerstand. In vergelijking met de Golden Globes was de saamhorigheid echter beduidend kleiner, meldt TMZ.

Op de rode loper bij het event in New York City droegen artiesten als Miley Cyrus, Lady Gaga, Ne-Yo, Kelly Clarkson en The Chainsmokers een witte roos op hun kleding of in hun hand.

Waar de entertainmentindustrie in Hollywood zich luid laat horen voor gelijkheid en opkomt voor de rechten van vrouwen, is er in de muziekindustrie nog geen vergelijkbaar initiatief ontplooid.