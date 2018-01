Nana Mouskouri (83) had 'kleine depressie' omdat ze niet meer optrad

Mouskouri, die deze week een nieuw album uitbrengt, vertelt in gesprek met De Telegraaf dat zij "nog één keer wil vlammen". "Ik kan het niet laten en ik zing nog zo graag", aldus de zangeres.

Ze vertelt dat de bühne "haar leven is". "Als je na al die jaren ophoudt met zingen, is het lastig met die nieuwe eenzaamheid om te gaan. Er is iets weg uit je leven, wat eenvoudig terug te brengen is door de draad weer op te pakken en dat is wat ik doe."

"Elke avond heb ik tegen achten, wanneer mijn concerten altijd begonnen, mezelf afgevraagd waarom ik niet gewoon stond op te treden. Dat was een dagelijkse, kleine depressie."

Honderd monturen

Ook laat Mouskouri, die bekendstaat om de grote brilmonturen die zij altijd draagt, weten dat zij "niet van zichzelf houdt zonder bril". "Ik heb zeker meer dan honderd monturen thuis, in verschillende kleuren. Ik heb weleens een andere look overwogen, zonder bril. Maar ik heb toch moeten vaststellen dat mijn eigen gezicht me beter bevalt mét."

De zangeres, die in de jaren vijftig haar carrière begon, liet in 2005 weten te stoppen met optreden. Tot 2008 was ze bezig met een afscheidstournee, maar ze besloot in 2011 toch een eenmalig concert te geven om te herdenken dat ze vijftig jaar eerder internationaal doorbrak met de hit Weisse Rosen Aus Athen.

Dat optreden mondde uit in meerdere optredens en zelfs een nieuwe tournee ter ere van haar tachtigste verjaardag.

Mouskouri verkocht gedurende haar carrière meer dan 300 miljoen platen en zong nummers in verschillende talen, waaronder ook in het Nederlands.