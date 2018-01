Jay-Z favoriet bij de Grammy's: 'Ondanks tonen gevoelens, stoerder dan ooit'

De 49-jarige Jay-Z won in zijn leven al 21 Grammy Awards - minstens één in elke hiphopcategorie - en kan dat aantal zondag, bij de zestigste editie van de awardshow, flink uitbreiden. Hij is niet alleen genomineerd in de categorie beste album, waarin hij het opneemt tegen Kendrick Lamar, Bruno Mars, Lorde en Childish Gambino, maar ook in categorieën als beste nummer en beste muziekvideo.

Dat Jay-Z een van de beste rappers aller tijden is, staat volgens schrijver en rapper Massih Hutak buiten kijf. "Ik ben groot fan van hem. Hij is een goede verhalenverteller, en wat hij vertelt is interessant. Hij weet altijd dicht bij zichzelf te blijven en toch grote commerciële successen te boeken. Verder is zijn oog voor talent bizar", vindt Hutak. Zo kan Jay-Z worden gezien als de ontdekker/begeleider van artiesten als Kanye West, Rihanna en Ne-Yo.

Ook Vivien Waszink, die als taalkundige onder meer onderzoek doet naar hiphopteksten, is gecharmeerd van Jay-Z. "Ik luister al sinds 1989 naar hiphop, maar wel vooral naar westcoasthiphop. Toen Jay-Z in 1996 met zijn eerste album kwam, dacht ik wel even: wie ben jij? Maar ik vond hem al vrij snel goed."

Toch zegt Waszink zijn manier van rappen "soms een beetje saaiig" te vinden. "Hij heeft een goede flow en zijn teksten zijn ook goed, maar ik merk dat mijn gedachten soms een beetje afdwalen als ik naar hem luister. Ik kan niet verklaren waarom dat zo is."

Yordi Dam van Instagramaccount Rapfactcheck is geen groot liefhebber van Jay-Z. "Hij was in de tijd van het album The Blueprint (2001) de meest frisse baas van het moment, maar wat mij betreft is hij nu ingehaald door Drake - mijn favoriete rapper - en Kendrick Lamar. Drake heeft de afgelopen jaren aangetoond echt relevant te zijn en Kendrick Lamar is een kunstenaar: bij hem kan ik bijna woord voor woord genieten van zijn teksten."

Therapie

Jay-Z vertelde eind vorig jaar dat hij het maken van 4:44 als een soort therapie had ervaren. Zijn echtgenote Beyoncé zong op Lemonade (2016) al over het overspel van haar man, en Jay-Z reageerde daar vorig jaar op met 4:44. Zijn bedrog was naar eigen zeggen een reactie op zijn jeugd in een achterbuurt in Brooklyn, waarin hij leerde zich af te sluiten van zijn emoties.

Waszink vindt dat Jay-Z een goede, volwassen plaat heeft afgeleverd. "Hij kijkt terug op vroeger en wil breken met de persoon die hij was, zoals je kunt horen in het nummer Kill Jay-Z. Hij heeft het ook over hoe zwarte mensen vaak behandeld worden; hij behandelt hele actuele thema's. Verder zitten er veel goede samples in."

Hutak vindt het lastig te zeggen of 4:44 Jay Z's beste album is. "De tijd moet het uitwijzen, maar het staat met Reasonable Doubt (1996), The Blueprint (2001) en The Black Album (2003) wel tussen mijn favorieten."

Die drie platen ziet ook Dam als het beste werk van de rapper. "The Blueprint is mijn favoriet. 4:44 vind ik wat lui klinken: Jay-Z's stem klinkt minder hongerig en soms zelfs wat verveeld. In eerdere jaren was hij energieker." Wel waardeert Dam de openheid van de rapper. "Hij vertelt over zijn lesbische moeder en over zijn problemen met Beyoncé. Hij stelt zich nederig op, dat is echt wel onderscheidend in de hiphopwereld. Misschien wil hij ook wel de grown-up family man laten zien die hij is geworden."

Van die nederigheid is ook Hutak onder de indruk. "Ik heb Jay-Z nog nooit zo eerlijk gehoord. Hij zingt over zijn struggles in het leven als vader van drie kinderen en als echtgenoot van een vrouw die ook wereldberoemd is."

Voorbeeld

Volgens Hutak zou Jay-Z met 4:44 als voorbeeld kunnen dienen voor een nieuwe generatie rappers. "Je kunt de plaat zien als een onderzoek naar wat mannelijkheid anno 2018 inhoudt. Veel jonge rappers denken misschien dat ze hun gevoelens niet moeten uiten omdat dat niet stoer is, maar ik vind Jay-Z op deze plaat juist stoerder dan ooit."

Wat dat betreft heeft de rapper volgens Hutak een grote ontwikkeling doorgemaakt. "We leerden hem kennen als iemand die zijn successen met alle clichés vierde: op grote jachten, met veel drank, omringd door halfnaakte dames. Hij laat nu iets heel anders zien en geeft ook adviezen in zijn nummers: je kunt wel juwelen blijven kopen, maar wat hebben je kinderen daar later aan?"