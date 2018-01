Band Lynyrd Skynyrd kondigt afscheidstournee aan

De tour, die de naam Last of the Street Survivors Farewell Tour heeft gekregen, begint op 4 mei in West Palm Beach in Florida. De laatste show staat gepland voor 1 september in Atlanta, Georgia.

Lynyrd Skynyrd is bekend van hits als Sweet Home Alabama en Free Bird.

Van de originele groep die begin jaren zeventig doorbrak is alleen gitarist Gary Rossington nog over. Drie leden van de band, onder wie frontman Ronnie Van Zant, kwamen in 1977 door een vliegtuigongeluk om het leven. Tien jaar later maakte Lynyrd Skynyrd een doorstart onder leiding van Van Zants broer Johnny.