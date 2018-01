Pete Philly keert terug na zeven jaar afwezigheid door ziekte van Lyme

Over de strijd tegen de ziekte van Lyme is Philly open en eerlijk. Dat doet hij om inzicht te geven in de onbekende wereld van Lyme. Hij wil daarom ook een voorbeeld en inspirator zijn voor mensen die met hetzelfde probleem te maken hebben. "Je mag erkennen dat het leven zwaar is. Toch vind ik dat je het leven evengoed moet vieren, misschien juist wel als het allemaal even niet lekker loopt", zegt Philly tegen NU.nl.

Nu hij weer gezond is, merkt hij hoe onbewaard hij leeft. "Als je de ziekte van Lyme hebt, ben je een gevangene van je eigen lichaam. Stel je voor dat je een hart van een leeuw hebt, maar je lichaam werpt je terug en zegt dat je slechts een kat bent. Zo voelt het. In je hoofd zit je vol ideeën en energie, maar je lichaam werkt niet mee", vertelt de zanger.

Door de ziekte verloor Philly inkomsten en dat kostte hem bijna zijn huis. "De verzekering vergoedde niks en ik moest al mijn spaargeld en tegoeden aanspreken om de behandelingen en onderzoeken te bekostigen. Uiteindelijk heeft de reclame van Karwei (met het nummer Mystery Repeats) mij financieel op de been gehouden. Je kan wel zeggen dat het mijn bijstandsuitkering was."

Nieuwe kans

Hoewel Philly weer van de aandacht geniet, knijpt hij zich soms ook nog in zijn arm. "Mijn hart kan het soms niet aan. Ik zit weleens in een hoekje te huilen van blijdschap. Ik ben gestoord dankbaar voor deze nieuwe kans. Mijn nieuwe single Come Together is daarom voor de mensen die mij al die tijd zijn blijven volgen. Ook toen ik compleet van de radar verdwenen was. Ik heb verreweg het saaiste Instagramaccount ter wereld op mijn naam staan, want ik heb zeven jaar bijna niks boeiends geplaatst. Toch zijn de duizenden volgers mij niet vergeten."

Op Eurosonic Noorderslag trad Philly voor het eerst op met zijn nieuwe muziek. "De ervaring van weer op het podium staan, was heerlijk, ook al was het om half vier 's middags in een soort van jeugdhonk. Ik heb nieuwe muziek gespeeld en dat werd goed ontvangen door het publiek. Ze gaven mij zoveel liefde. Al zijn alleen maar positieve reacties op je muziek onmogelijk. Ik vertrouw dus niet iedereen daarin", gaat Philly lachend verder.

Doelen

Mede door die liefde geniet Philly nog meer van zijn werk als muzikant. In de tijd dat hij aan zijn comeback werkte, heeft de zanger zich een aantal doelen gesteld. "Eén van de grootste doelen is om er echt van te genieten. Daarnaast wil ik mensen verbinden door muziek. Dat heeft mij uiteindelijk gered in mijn strijd. Ik was ook boos, verdrietig en haatte alles. Maar muziek geeft zoveel vreugde. Dat wil ik de mensen ook geven. Natuurlijk vindt niet iedereen de muziek even goed, maar het zij dan maar zo. Dat bedoel ik niet verwaand, maar ik geloof daar heilig in."

Succes is voor Philly geen drijfveer om zijn comeback te maken. Hij is dankbaar voor de nieuwe kans. "Ik heb zeven jaar aan opgekropte liefde in mij zitten. Al die tijd heb ik voor ogen gehouden om terug te keren. Wat mijn ambitie daarbij is? Ik heb al veel meegemaakt en ik ben blij dat ik er weer toe doe. Muziek is mijn uiting van dienstbaar zijn en daar mag ik mij nu weer volledig mee bezighouden. Dat is voor mij genoeg."