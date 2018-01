'Geflopt' album van 50 Cent levert rapper dankzij bitcoins alsnog miljoenen op

Hij was hiermee de eerste rapper die een salaris heeft gekregen in bitcoins, de virtuele munt die vanwege de gunstige koers veel geld kan opleveren aan de bezitter, meldt TMZ.

50 Cent, die zich in 2015 nog failliet liet verklaren, verdiende in totaal 700 bitcoins aan Animal Ambition, zijn album dat uitkwam in 2014.

Destijds was één bitcoin 662 dollar waard, maar inmiddels is dat gestegen tot ongeveer 10- tot 12.000 dollar per digitale munt.

Dat heeft ervoor gezorgd dat de rapper, die in het echt Curtis Jackson heet, tussen de 7 en 8,5 miljoen dollar heeft verdiend aan zijn vijfde studioalbum.

Animal Ambition was geen groot succes in vergelijking met veel van zijn vorige albums: wereldwijd werden er ruim 200.000 exemplaren van verkocht, in tegenstelling tot meer dan 15 miljoen van zijn debuutalbum.