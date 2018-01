Kim Wilde geeft acht concerten in Nederland

De concerten staan in het teken van Wildes nieuwe album Here Come The Aliens, dat in maart uitkomt.

De 57-jarige zangeres scoorde in de jaren tachtig verschillende hits, waaronder haar bekendste nummer Kids in America. Wilde stond aan de wieg van de new wave-stroming.

Met haar cover van The Supremes You Keep Me Hangin' On bereikte in Amerika de eerste plaats in de hitlijsten. In 2003 maakte ze samen met de Duitse zangeres Nena het liedje Anyplace, Anywhere, Anytime. Dat nummer stond vijf weken in Nederland in de hitlijsten.

In 2017 gaf Wilde ook al zeven concerten in Nederland.

De kaartverkoop voor de concerten begint vrijdag.