Dua Lipa bedankt Nederlandse fans voor steun

"Ontzettend bedankt voor jullie liefde en steun vanaf het allereerste begin", schrijft de zangeres bij het filmpje. "Deze video is speciaal voor jullie. Jullie betekenen zoveel voor me. Ik hou van jullie."

De zangeres trad in 2016 op tijdens Eurosonic. Het was haar eerste optreden in Nederland en niemand kende haar nog. "Dat was heel spannend. Er kwamen veel mensen op af, maar ik vroeg me echt af of mensen naar me zouden willen kijken", blikt ze terug op haar optreden dat haar doorbraak in ons land betekende. "Daarna gebeurden er ongelooflijk veel dingen en ik zou niet zijn waar ik nu ben zonder mijn Nederlandse liefdes."

In november trad de 22-jarige zangeres op in een uitverkocht AFAS Live en ontving ze een gouden plaat voor haar debuutalbum Dua Lipa. Momenteel werkt ze aan een vervolgalbum.