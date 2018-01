Christina Aguilera brengt na vijf jaar nieuwe muziek uit

Dat meldt de 37-jarige Aguilera in een verhaal op Instagram.

Op Lotus, het zevende album van de zangeres, staan onder andere de singles Your Body en Just a Fool. Een echt succes was het niet voor Aguilera, want het was het album waarvan ze het minst aantal exemplaren verkocht.

In de tussentijd bracht Aguilera, die in 1999 doorbrak met haar debuutalbum Christina Aguilera, wel losse nummers uit. Zo was ze onder andere verantwoordelijk voor de soundtrack van The Hunger Games: Catching Fire met het nummer We Remain.

In juni 2016 bracht Aguilera daarnaast het nummer Change uit voor de slachtoffers van de schietpartij in een nachtclub in Orlando, waarbij vijftig mensen om het leven kwamen.

Eerbetoon

Het laatste publiekelijke optreden van Aguilera was tijdens de American Music Awards in november 2017, waar ze een eerbetoon aan Whitney Houston bracht door de nummers I Will Always Love You, I Have Nothing, Run To You en I'm Every Woman ten gehore te brengen..