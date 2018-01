Slayer kondigt laatste wereldtour aan

"Het einde is nabij", kondigt de band aan in een korte video op Facebook. Of de thrashmetalband ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Gitaristen Jeff Hanneman, Tom Araya en Kerry King richtten de band begin jaren tachtig op. Hun album Reign in blood uit 1986 betekende hun grote doorbraak. In 2010 en 2011 toerde Slayer samen met Megadeth, Anthrax en Metallica als The Big 4. Hanneman overleed in 2013.

Grammy's

De band uit Californië kwam in totaal met twaalf studioalbums en won twee Grammy's. De plaat Repentless uit 2015 is de laatste. De 56-jarige Araya zei twee jaar geleden al klaar te zijn voor zijn pensioen. "Het wordt steeds moeilijker om weer op tour te gaan."