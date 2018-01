Tom Petty overleed aan overdosis van geneesmiddelen

Petty overleed aan "het falen van meerdere orgaansystemen" dat werd veroorzaakt door zijn inname van zeven verschillende geneesmiddelen, waaronder het slaapmiddel temazepam, de pijnstiller oxycodon en de spierontspanner alprazolam. Volgens het rapport van de patholoog anatoom gebeurde dat per ongeluk.

De muzikant werd op 2 oktober vorig jaaar bewusteloos aangetroffen in zijn woning in Malibu. Later diezelfde avond overleed hij in een ziekenhuis.

Petty is bekend van zijn band Tom Petty and the Heartbreakers en hun hits Refugee, Breakdown, American Girl, Into The Great Wide Open en Mary Jane's Last Dance. Hij was in de jaren tachtig ook bandlid van de supergroep The Traveling Wilburys, samnen met Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison en Jeff Lynne. Als solo-artiest had Petty hits met Free Fallin' , I Won't Back Down en Learning to Fly.