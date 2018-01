Doodsoorzaak Dolores O'Riordan op zijn vroegst pas in april bekend

Dat laat de lijkschouwer, Stephen Earl, vrijdag weten aan de BBC.

Op 3 april wordt besproken wanneer de resultaten uit het onderzoek van de lijkschouwer bekend worden gemaakt. De familie van de zangeres zal dan al van de precieze doodsoorzaak op de hoogte worden gesteld. Zij mogen dan besluiten of zij deze informatie zelf willen delen, of dat de politie dit later doet.

De Ierse zangeres stierf maandag plotseling terwijl ze in Londen was voor een korte opnamesessie. Uit het politie-onderzoek bleek al dat O'Riordan niet onder verdachte omstandigheden is overleden.

Begrafenis

De dorpspriester van de Ierse stad Limerick, de gemeente waar O'Riordan geboren is, maakte vrijdag bekend dat haar begrafenis zal plaatsvinden in Ierland. Het is nog niet bekend wanneer dat is, omdat het lichaam van de zangeres eerst nog moet worden vrijgegeven.

De Ierse band The Cranberries brak in 1993 door met debuutalbum Everybody else is doing it, so why can't we? en is onder meer bekend van nummers als Linger en Zombie.