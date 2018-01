In 1999 opgenomen raps acteur Tom Hardy verschenen

"Ik begon op mijn veertiende of vijftiende met rappen, maar omdat ik uit een prima buurt kwam, verkocht ik niet. En daarbij was ik niet erg goed", aldus Hardy in 2011 over zijn korte carrière als rapper.

In de beschrijving van de mixtape, die de naam Falling on your arse in 1999 draagt, staat dat de raps in een slaapkamer zijn opgenomen. "Deze mixtape is nooit echt afgemaakt", staat er ook bij.

Hardy, die de naam Tommy no. 1 gebruikte, schreef alle teksten op de mixtape zelf. Op de mixtape staan 18 nummers.