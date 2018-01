Jack Johnson in tuin Paleis Soestdijk

In 2013 was de Hawaiiaanse singer/songwriter, bekend van het nummer Better Together, voor het laatst in Nederland voor een optreden. Toen stond hij in een uitverkochte Heineken Music Hall. De kaartverkoop voor de show in juli start op 22 januari via de website van het festival.

Op 7 juli staat Sting op het landgoed van het paleis in Baarn, dat optreden was binnen een uur uitverkocht. Het is het derde jaar op rij dat er een concertserie plaatsvindt bij het paleis.

Eerder stonden onder meer Van Morrison, Damien Rice, Counting Crows, BLØF en Racoon op het podium.