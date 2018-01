Neil Young en Stephen Stills treden op bij benefietconcert

De oude rockers, die al in de jaren zestig en zeventig samen in Buffalo Springfield speelde, en in Crosby, Stills, Nash and Young zaten, delen in april het podium met Sheryl Crow, Burt Bacharach, Judy Collins, Chris Stills, Jack Black en Christina Applegate tijdens een concert in The Dolby Theatre Hollywood.

De opbrengsten zijn voor Autism Speaks, een stichting die zich inzet voor mensen met autisme.

Het jaarlijkse benefietconcert wordt georganiseerd door Stephen Stills en zijn vrouw Kristen, die zelf een autistische zoon hebben. "We begonnen met Light Up The Blues omdat ik me niet dag en nacht met Henry hoefde bezig te houden, aangezien hij eindelijk goed werd opgevangen," vertelt Kristen aan Rolling Stone.

"Stephen en ik wilden iets teruggeven aan gezinnen die geen tijd en middelen hebben om van het verzorgen van hun kind een fulltime baan te maken met veel overwerk."

Bij Stills' 21-jarige zoon Henry werd op driejarige leeftijd autisme vastgesteld. In 2013 werd het eerste Light Up The Blues-concert gehouden, met Crosby, Stills and Nash, Ryan Adams, Don Felder en Lucinda Williams.