Trance Energy krijgt weer eigen stage op festival Tomorrowland

Ook nu weer tijdens Tomorrowland. De line-up wordt later bekendgemaakt.

"We hebben in 2017, na een afwezigheid van zeven jaar, een voorzichtige eerste stap gemaakt met de herlancering van Trance Energy. Dat bleek een succes’", zegt organisator Rosanne Janmaat van ID&T.

"De afgelopen periode hebben we benut om te kijken hoe we Trance Energy weer volledig als evenementenmerk kunnen positioneren. Dat gebeurt in 2018 weer op Tomorrowland, maar we zijn ook plannen aan het maken voor hostings op andere bekende festivals."

"Daarnaast liggen er schetsen voor een tour op de tekentafel. Het is mooi om te zien dat Trance Energy nog steeds een grote schare fans heeft, wat het mogelijk maakt om met het feest de wereld in te gaan."

Trance Energy is gelanceerd in 1999 en sindsdien uitgegroeid tot het bekendste festival op het gebied van trance. Op het hoogtepunt trok Trance Energy 40.000 bezoekers uit meer dan zestig landen naar de Jaarbeurs in Utrecht. De laatste editie in Nederland was in 2013 in de Ziggo Dome.