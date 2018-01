Zanger Tino Martin vindt het niet erg dat mensen hem niet kennen

"Sommigen gaan zich dan verontschuldigen dat ze nog nooit van je hebben gehoord. Maar dat is helemaal niet nodig", aldus de zanger die vorig jaar de Ziggo Dome nog uitverkocht in gesprek met Panorama.

"Als je tien, vijftien jaar bezig bent en niks voor elkaar krijgt is het frustrerend. Maar ik heb driehonderd tot vierhonderd optredens per jaar, op de mooiste plekken. Ik zing al vijftien jaar, maar mijn carrière is pas een jaar of drie, vier geleden van de grond gekomen."

Martin (33) kan meestal gewoon over straat, maar als hij 's avonds over het Rembrandtplein in Amsterdam loopt, wordt hij regelmatig aangesproken. "Dan ben ik handtekeningen aan het uitdelen en ga ik op de foto, maar als ik op klaarlichte dag over de parkeerplaats van de Albert Heijn loop, kijkt niemand om. Het is maar net waar je je begeeft."

Rondje

Anderhalf jaar geleden steeg het succes hem een beetje naar het hoofd, maar daar is de zanger inmiddels op teruggekomen. "Vooral thuis, dan zei mijn familie soms: Je bent nu niet de artiest. We zijn met de familie op vakantie geweest en ik bedoelde het eigenlijk goed, maar ik wilde steeds trakteren. Dat kan mensen die je luiers nog hebben verschoond gaan irriteren. Die willen ook weleens een rondje geven. Nu voel ik me weer helemaal mezelf."