Weduwe Eagles-gitarist Glenn Frey klaagt ziekenhuis aan

Zij stelt dat het Mount Sinai-ziekenhuis in Manhattan niet goed voor de muzikant heeft gezorgd in de dagen voor zijn overlijden, zo meldt persbureau Reuters.

Cindy Frey beschuldigt het ziekenhuis en zijn behandelend arts dat zij een etterende maagzweer niet goed hebben behandeld. Deze vermeende nalatigheid zou hebben bijgedragen aan zijn overlijden, zo stelt de vrouw. Ook zou de gitarist niet op de hoogte zijn gebracht van alle risico's die aan de behandeling die hij kreeg zouden kleven.

Door deze in de ogen van de weduwe verkeerde behandeling leed Frey zijn laatste maanden "ondraaglijk veel pijn" en was hij "ziek, kreupel en gehandicapt". De weduwe heeft de aanklacht dinsdag ingediend bij een rechtbank in New York. Zij deed dit vlak voor de verjaring van een mogelijke claim, die tot twee jaar na het overlijden van een patiënt kan worden ingediend.

Longontsteking

Frey overleed in januari 2016 op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van een maagzweer, een longontsteking en een reuma-infectie. Dit waren allemaal complicaties na een operatie die hij in november onderging.

Hij was de mede-oprichter van de band The Eagles en schreef de meeste Eagles-hits, waaronder Take it Easy, Tequila Sunrise, Lyin Eyes en Heartache Tonight. Met Don Henley schreef hij ook Hotel California en Desperado. Met de band kreeg hij zes Grammy Awards.

Nadat de Eagles in 1980 uit elkaar gingen, had Frey nog een succesvolle solocarrière. Hij scoorde nog een groot aantal hits, waaronder The Heat is On en You Belong to the City. Frey kreeg ook bekendheid als acteur, met een terugkerende rol in de bekende televisieserie Miami Vice.