UB40 brengt in maart nieuw album uit

De reggae- en popgroep werd in 1978 opgericht. Op het nieuwe album zijn ook zanger Ali Campbell, Astro en keyboardspeler Mickey Virtue te horen, die de groep eerder verlieten. Zij richtten samen een nieuwe groep op, die zij ook de naam UB40 gaven.

De band uit Birmingham scoorde in ons land hits als Red Red Wine, I Got You Babe en I Can't Help Falling In Love. UB40 voerde in Groot-Brittannië vier keer de Britse hitlijsten aan. De band verkocht 70 miljoen platen.

A Real Labour Of Love bevat zestien nummers en is geïnspireerd op de reggae-tracks die de band in de beginjaren 80 uitbracht.