Dood van Cranberries-zangeres volgens politie niet verdacht

Dat meldt de BBC dinsdag.

De Ierse zangeres stierf maandag plotseling terwijl ze in Londen was voor een korte opnamesessie. Ze is 46 jaar geworden.

De Ierse band The Cranberries brak in 1993 door met debuutalbum Everybody else is doing it, so why can't we? en is onder meer bekend van nummers als Linger en Zombie.

In het stadhuis van de Ierse stad Limerick, de gemeente waar O'Riordan geboren is, is dinsdag een condoleanceregister geopend.