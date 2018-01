Profiel Dolores O'Riordan: Iers icoon en boegbeeld van de jaren negentig

'Zombie!' Met dit woord schreeuwde Dolores O'Riordan zichzelf en The Cranberries in 1994 via MTV de huiskamers in. Het nummer is afkomstig van de tweede plaat van de band en zorgde voor de definitieve doorbraak.

Hoewel de single gemaakt werd als protestlied over de gewelddadige onrust in Noord-Ierland tussen protestanten en katholieken en de terreur van de IRA, sprak Zombie ook tot de verbeelding bij luisteraars in andere delen van Europa. Mede omdat de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië tijdens het verschijnen van de single bijna zijn piek bereikte.

In totaal maakte O'Riordan zeven studioalbums met haar band. Daarnaast bracht ze ook enkele soloalbums uit.

Invloed

O'Riordan deed met haar korte kapsel denken aan het jaren zestig model Twiggy en werd daarmee in de jaren negentig zelf een mode icoon. Ze deed daarnaast geen moeite haar Ierse accent in haar zangpartijen te verstoppen. Die twee kenmerken in combinatie met haar grote talent zorgden er al snel voor dat gerenommeerde artiesten als Zucchero en componist Angelo Badalamenti (Twin Peaks) met haar wilden samenwerken.

Ook Dave Davis, gitarist van The Kinks, wilde met haar de studio in. Die collaboratie heeft echter nooit plaats kunnen vinden. Paus Franciscus nodigde haar in 2013 uit om te komen zingen in het Vaticaan.

Haar invloed op de Ierse muziek was immens, dat blijkt bijvoorbeeld uit de reactie van de Ierse president Michael Higgins, die haar dood een groot verlies noemde.

Gezinsleven

In 1994 trouwde O’Riordan met voormalig Duran Duran-tourmanager Don Burton. Samen kregen ze drie kinderen; Taylor, Molly en Dakota. In 2014 maakte het koppel bekend te gaan scheiden.

Na haar scheiding kwam de zangeres in onrustig vaarwater terecht. Eind 2014 werd O'Riordan gearresteerd nadat ze tijdens een vlucht van New York naar het Ierse Shannon in gevecht raakte met enkele leden van het vliegpersoneel. Een jaar later werd er een bipolaire stoornis bij haar geconstateerd.

In 2017 moest ze de tweede helft van de Europese reünietournee van The Cranberries annuleren, omdat ze rugklachten had. Toch kon ze recentelijk enkele optredens in Zuid-Amerika geven.