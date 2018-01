The Cranberries-zangeres Dolores O'Riordan (46) overleden

Waar O'Riordan precies aan is overleden, is niet bekend. De zangeres was in Londen met haar band voor opnamesessies, aldus een woordvoerder.

O'Riordans familie is volgens een verklaring die de band op Facebook zette geschokt door het onverwachte overlijden en verzoekt haar privacy te respecteren.

Zombie

The Cranberries maakten in de jaren negentig furore met hits als Linger, Zombie en Dreams. De band, bestaande uit O'Riordan, gitarist Noel Hogan, bassist Mike Hogan en drummer Fergal Lawler, verkocht wereldwijd meer dan veertig miljoen albums. Tegenwoordig heeft de band meer dan twee miljoen streams per maand op Spotify.

O'Riordan verliet The Cranberries in 2003 en bracht meerdere solo-albums uit. In 2009 kwam er echter een reünie.

De Ierse president Michael Higgins vindt O'Riordans dood een groot verlies voor de Ierse muziek en noemt haar invloed ''immens''.