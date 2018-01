Jan Smit eert Jaap Buijs met internationaal project KLUBBB3

"Het succes komt ook hem toe", aldus Smit in gesprek met NU.nl.

Buijs, met wie Smit vanaf 1996 samenwerkte todat hij op 28 juni 2015 overleed aan de gevolgen van slokdarmkanker, wilde dat de Volendamse zanger nog een keer groot zou worden in Duitsland, nadat hij in zijn kinderjaren een ster werd in ons buurland.

Samen met de Duitser Florian Silbereisen en de Belg Christoff De Bolle heeft Smit het opnieuw gemaakt in Duitsland. Het project KLUBBB3 wil Smit voor Buys laten slagen. "Ik merk aan mijzelf dat ik automatisch een stap harder doe om dit te laten slagen. Voor Jaap, maar ook voor mijzelf. Ik wil hem trots maken. Het succes dat wij hebben, komt hem ook toe."

Ook De Bolle werkte jarenlang samen met Buys. "Ik ken Christoff al achttien jaar. Wij traden vroeger ook al samen op en toen hij geen rijbewijs had, reed hij met Jaap en mij mee. Wij hebben samen veel meegemaakt."

Nederlandstalig

Op het album Wir werden immer mehr (Wij worden steeds meer, red.) heeft het drietal twee Nederlandstalige nummers opgenomen. "Zoals de titel al zegt; wij worden steeds groter en groter."

De kleine koerswijziging door twee niet-Duitse nummers op te nemen, komt volgens Smit voort uit de vraag naar Nederlandstalige schlagermuziek. De overstap van Duitsland naar Nederland is voor Smit een prettige. "Of het nou op wintersport, in kroegen of op internet was; de vraag naar Nederlandse muziek van KLUBBB3 was groot. Wij willen met deze nummers onze fans bedienen."

De komende maanden staat alles in het leven van Smit in het teken van KLUBBB3. "Omdat het weer een eerste keer is in een ander land, begint alles weer helemaal opnieuw. Daardoor moet je extra je best doen. Mede daarom hebben wij alle drie onze agenda’s voor een half jaar op elkaar afgestemd. Wij moeten zichtbaar worden en dat kan alleen als je er alle tijd en energie in steekt."

Smit is niet bang dat zijn eigen carrière lijdt onder de vele verplichtingen en promotionele activiteiten die KLUBBB3 met zich meebrengt. "Het is een gezamenlijk project waar wij allemaal vol op inzetten. We willen succes bereiken met deze groep en daarvoor moeten onze eigen carrières even wijken. Die lopen heus niet weg."

Tournee

Vanaf 3 april gaat KLUBBB3 op tournee. Maar liefst dertig live-optredens staan er gepland van Das Grosse Schlagerfest 2018. Voordat het zover is, gaat Smit allerlei promoties doen. "In Nederland gaat dat redelijk vanzelf met shows als Jinek en RTL Late Night, maar in Duitsland zullen we het op een andere manier moeten aanpakken. Daar treden wij op in schlagershows en dergelijke. Elk land heeft zijn eigen cultuur en daar moeten wij de beste dingen uit zien te halen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken."

Hoewel de 32-jarige zanger blij is met het succes van KLUBBB3 en in het verleden al populair was over de grens, is hij eerlijk genoeg om te zeggen dat de internationale allure ook voor hem onverwacht kwam. "De focus lag enkel op Duitsland – ook omdat we alleen maar Duitse muziek maakten - maar nu wij in meerdere landen goud en platina hebben gehaald moeten wij ook doorpakken. Al moet ik zeggen dat wij niet hadden kunnen bevroeden dat het zo groot zou worden. Het begon eigenlijk als een grap."

Doorbraak

In België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is KLUBBB3 al doorgebroken. Nu komt Nederland daar als vijfde land bij. Het internationale trio verbindt de verschillende fans en landen met elkaar.

"Wij zijn een Europese band, dus dat gaat eigenlijk automatisch. Fans volgen ons, maar het gebeurt ook zeker onbewust en niet alleen op muzikaal vlak. Allerlei zaken hebben overlap met elkaar, zelfs privézaken. Dat maakt het ook zo’n mooi gezelschap."

KLUBBB3 gaat het derde levensjaar in en volgens Smit kan het trio nu gaan oogsten.

"De eerste twee jaar was het alleen maar investeren. Aan de andere kant; als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. Verder was het niet de hoofdmoot om voor het geld te gaan met KLUBBB3. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat de cd-verkopen en dergelijke niet welkom zijn. Al is het hoofddoel nog steeds plezier maken en daarmee zit het wel goed bij KLUBBB3."