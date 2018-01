Teach-In-zangeres Betty Vermeulen sluit reünie niet uit

Teach-In won in 1975 met het nummer Ding-a-Dong het Eurovisie Songfestival. De groep ging in 1980 uit elkaar; Betty Vermeulen werkt de laatste decennia als musicalster in Duitsland. Teach-In maakte in 1979 de plaat Room 115, maar de originele banden verdwenen. Het album wordt nu het is teruggevonden, alsnog uitgebracht.

"Als er gezongen kan worden met oude maten die ik voor altijd in mijn hart draag, ben ik altijd geïnteresseerd", stelde Vermeulen in het Radio 5-programma Volgspot. "Ik zeg nooit nooit. Maar het hangt er wel van af waar en hoe. Ik zit tot over mijn oren in het werk het komende jaar." De Belgische zangeres staat momenteel in Duitsland in de musical Mary Poppins.

Eerder was zij onder meer te zien in succesvolle Duitse versies van Les Misérables en Mamma Mia!.