Oud-frontman Talking Heads David Byrne brengt soloalbum uit

Het album gaat American Utopia heten. Everybody's Coming To My House is de eerste track die is vrijgegeven door de oud-frontman van Talking Heads.

In mei vertelde de 65-jarige Byrne al dat hij met een album bezig was en dat de plaat begin 2018 zou uitkomen. Brian Eno, bekend van Roxy Music, heeft samen met Byrne aan Everybody's Coming To My House gewerkt. Aan de track werken daarnaast verschillende muzikanten mee, zoals Sampha, TTY en Happa Isaiah Barr van Onyx Collectiv.

De songs op American Utopia beschrijven volgens Byrne de wereld waarin we nu leven. "Velen van ons zijn niet tevreden met die wereld", zegt hij in een verklaring. "We vragen ons af of die wereld zo moet zijn en of er misschien een andere manier is. De songs gaan daar over."

America Utopia verschijnt begin maart. In 2004 maakte Byrne zijn laatste soloplaat. Dat was Grown Backwards.