Nile Rodgers brengt demo Let's Dance uit op verjaardag David Bowie

Het nummer was al in 1982 opgenomen. Bowie werkte toen samen met Nile Rodgers aan nieuw materiaal. In vergelijking met de versie op de plaat is de demo vrij kaal.

De karakteristieke bas- en gitaarpartijen zijn al wel duidelijk aanwezig. Maar Rodgers heeft er, voordat de track op de plaat verscheen, nog behoorlijk aan gesleuteld.

Ook de zangpartij wijkt hier en daar af van het uiteindelijke resultaat. Ondanks dat is Bowie zeer tevreden over het resultaat. Aan het eind van de demo steekt hij zijn enthousiasme over de track niet onder stoelen of banken.

In een reactie aan NME zegt Rodgers dat de samenwerking met Bowie een van de hoogtepunten uit zijn loopbaan is geweest. De demo geeft de fans volgens de producer een indicatie over de manier waarop de twee aan het album Let's Dance werkten.

Hit

Hij vertelt ook nog dat Bowie al vanaf het begin wist dat hij een hit had geschreven. "Ik maakte van de 'folk song' die hij had geschreven een nummer waarop mensen meteen beginnen te dansen. En dat doen ze al 35 jaar."

Rodgers zegt dat hij de track vlak voor Kerstmis heeft opgekalefaterd. Dat was volgens hem erg emotioneel. "Het voelde alsof David erbij was", zegt hij.

Bowie overleed op 11 januari 2016 op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.