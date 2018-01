Lana Del Rey aangeklaagd door Radiohead wegens plagiaat

"Hoewel ik weet dat mijn nummer niet geïnspireerd is door Creep, vindt Radiohead dat dat wel zo is. Ze willen nu 100 procent van de opbrengsten, waar ik de afgelopen maanden 40 procent heb aangeboden", aldus Del Rey op Twitter.

De band zou niet anders willen accepteren dan 100 procent van de opbrengsten. "Hun advocaten zijn meedogenloos, dus we zien elkaar in de rechtbank."

Radiohead werd eerder voor Creep aangeklaagd door de band The Hollies, die overeenkomsten zagen met het nummer The Air That I Breathe. Die rechtszaak won The Hollies. Het is onduidelijk of The Hollies in de zaak rondom Del Rey ook een aandeel hebben.