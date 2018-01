Ella elle l'a-zangeres France Gall (70) overleden

''Er zijn woorden die we nooit zouden willen uitspreken. France Gall is op 7 januari naar het Paradijs gegaan, nadat ze twee jaar, in stilte en waardigheid, heeft gestreden tegen de terugkeer van een tumor'', liet haar zaakwaarnemer weten in een verklaring. Tijdens de behandeling kreeg Gall een zware longinfectie. Sinds 19 december lag ze daarvoor in het ziekenhuis.

Ze werd in 1947 geboren als Isabelle Gall, dochter van liedjesschrijver Robert Gall, die schreef voor artiesten als Edith Piaf en Charles Aznavour. Op haar vijftiende nam ze haar eerste nummer op. Ze werd bekend door het winnen van het songfestival in 1965 met het nummer Poupée de cire, poupée de son. Het nummer, dat ze zong namens Luxemburg, werd geschreven door Serge Gainsbourg.

In 1974 ontmoette ze artiest Michel Berger, met wie ze later trouwde. De twee werkten ook samen, onder meer aan het nummer Donner pour donner dat ze zong met Elton John. Een van haar bekendste nummers is Ella Elle l'a, over jazz-zangeres Ella Fitzgerald. Met het nummer, dat uitkwam in 1987, had ze een hit in heel Europa.

Oprechtheid

De Franse president Emmanuel Macron prees ''de oprechtheid en de vrijgevigheid'' van France Gall. Zij laat niet alleen haar liedjes na, aldus Macron, maar ook ''het voorbeeld van een leven voor anderen, mensen van wie ze hield en mensen die ze hielp''.

Zangeres Alizée liet weten: ''Ze was een van de artiesten naar wie ik het meest heb geluisterd en die ik het meest heb nagezongen. Iedereen heeft een idool in het leven, France Gall was dat van mij.''