Kendrick Lamar produceert soundtrack van superheldenfilm Black Panther

Lamar gaat dit samen doen met Anthony Tiffith, die aan het hoofd staat van het platenlabel Top Dawg.

Op het album zullen zowel nieuwe als reeds gemaakte nummers staan. Een van de nieuwe nummers is All the Stars, een samenwerking van Lamar met zangeres SZA.

"Black Panther is geweldig, van de cast tot de regisseur", aldus Lamar in een verklaring. "De kracht van deze film is de samensmelting van kunst en cultuur. Ik vind het een enorme eer om mijn kennis van produceren en het schrijven van muziek te kunnen toevoegen aan het werk van regisseur Ryan Coogler en Marvel."

Het is de eerste keer dat er originele nummers te horen zijn in een Marvel-film, meldt de filmstudio.

Lama is op 23 februari te zien in de Amsterdamse Ziggo Dome. De tournee draagt de titel Damn., afgeleid van Lamar's meest recente, gelijknamige album dat in april verscheen.