The Beatles-promotor Tony Calder (74) overleden

Dat meldt The Guardian.

Calder was de promotor van het nummer Love Me Do in 1963, de eerste hit van The Beatles. De muziekpromotor werd door Beatles-manager Brian Epstein ingehuurd om het nummer aan de man te brengen. Calder werkte onder andere als dj in nachtclubs en kon enige invloed uitoefenen in die branche. Zo verstuurde hij honderd singles naar allerlei clubs in het land.



Platenlabel

Calder, die zijn carrière begon bij platenlabel Decca, werkte naast The Beatles samen met onder meer The Beach Boys, Marianne Faithful, Black Sabbath en The Rolling Stones. In 1965 richtte hij samen met Rolling Stones-manager Andrew Loog Oldham platenlabel Immediate op. Dat hield in 1970 echter op te bestaan.