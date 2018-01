George Baker verwacht nieuw album

"Komt het niet, dan kan ik terugkijken op alles wat ik wel heb gemaakt. Misschien word ik hier wel een keer gevonden, ja, achter de mengtafel. Dan klopt het helemaal", zegt Baker, die eigenlijk Johannes Bouwens heet, in een interview in Elsevier.

Door een recente supermarktcommercial voor Lidl, die zijn Little Green Bag in gewijzigde versie gebruikt, blijft Bouwens bij zijn publiek in beeld.

"Ik dacht nog: verdomme, ik heb een jaar eerder met hetzelfde liedje een commercial gedaan met Albert Heijn. Maar ik vond het zo ontzettend leuk, dat ik 'ja' heb gezegd."

Optredens

De aandacht zorgt er onder meer voor dat de muzikant nog steeds rond de vijftig optredens per jaar geeft.

"Ik moet mezelf niet wijsmaken dat ik op het hoogtepunt van mijn carrière zit. Alleen is mijn afterglow wel zo heftig dat ik nog steeds vijftig optredens per jaar doe. Ik voel me prima, er is geen druk, muziek is voor mij geen industrie meer. (…) Ik was de kampioen van de jaren zeventig."