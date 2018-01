Dopebwoy hoopt op nieuwe kans voor samenwerking met Jim Bakkum

Hoewel de twee hele verschillende muziek maken, ziet Dopebwoy een samenwerking wel zitten, vertelt hij aan NU.nl. "Ik vind het leuk om twee totaal verschillende genres aan elkaar te koppelen. Ik sta altijd open voor samenwerkingen, maakt niet uit met wie het is."

Vorig jaar ontmoette de 23-jarige rapper, die eigenlijk Jordan Jacott heet, Bakkum tijdens een studiosessie met Yes-R. "Ik was hyped, want Jim Bakkum zou langskomen. Ik dacht dat ik het ging maken, maar ik kwam aan met een kapotte laptop en het ging mis."

Yes-R en Bakkum vroegen Dopebwoy om wat van zijn werk te laten horen. "Ik liet wat beats horen, maar die gingen helemaal nergens over. Het was echt straatrap. Ik keek naar Jim Bakkum voor zijn reactie, maar hij knikte niet eens mee met z'n hoofd. Ik hoop dat hij nog eens met me wil zitten, want dit ging helemaal nergens over."

Gouden platen

Een ander doel dat Dopebwoy zichzelf heeft gesteld voor 2018, is het behalen van meer gouden platen. Vorig jaar ontving hij tien gouden platen en een triple platina plaat. "Dat wordt een extra uitdaging: eerder moest je drie miljoen streams hebben voor een gouden plaat en dat zijn er nu zes miljoen. Het betekent dat ik extra hard moet werken, maar dat maakt me niet uit."

Ook hoopt de rapper, die rond de jaarwisseling optredens had in Suriname en op Curaçao, op meer bekendheid in landen als Frankrijk, Duitsland en Engeland. "Een Europese tour lijkt me wel wat."

Als hij moet voorspellen welke collega's dit jaar doorbreken, zet Dopebwoy hoog in op de 16-jarige rapper Leafs, die net als hij uit Almere komt. "Ik hoorde het afgelopen jaar veel over hem en toen heb ik hem eens gecheckt. Ik denk dat hij groot gaat worden."

Volgens Dopebwoy heeft Leafs een goede stijl. "Hij is nog jong en daardoor heel vrij: hij durft alles te zeggen. En z'n melodieën zijn heel catchy." Een samenwerking zit er wellicht ook in. "We zijn al bezig met het inplannen van een studiosessie."

Inspiratie

Wie het internationaal gaat maken, vindt de rapper lastiger te zeggen. "Ik heb eigenlijk niet geluisterd naar de nieuwe generatie rappers, ook niet voor inspiratie. Ik haal m'n inspiratie uit andere dingen. Soms kijk ik naar een boom of speel ik een potje Fifa en komt er ineens een melodie in me op. Soms komt daar een track uit voort, soms niet."