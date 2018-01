Nieuw album van Justin Timberlake komt uit op 2 februari

In een video op zijn Instagram-account deelt de 36-jarige zanger dat zijn vijfde studioalbum Man of the Woods gaat heten. De eerste single van het album verschijnt op vrijdag 5 januari.

Voor de nummers op het album zegt Timberlake te zijn geïnspireerd door zijn vrouw, zoon en familie en dat de nummers gaan over de plaats waar hij is opgegroeid (Memphis, Tennessee). "Het is een heel persoonlijk album."

Pharrell Williams

In de beelden is ook te zien dat Pharrell Williams weer betrokken is bij het album. Williams werkte eerder onder meer mee aan de nummers Rock Your Body en Like I Love You.

In 2013 kwam het laatste album uit van de zanger, The 20/20 Experience. Dit album kwam dat jaar uit in twee delen. Hiervoor maakte Timberlake de studioalbums Justified en FutureSex/LoveSounds. In mei 2016 bracht hij de succesvolle single Can't Stop the Feeling uit, van de filmsoundtrack Trolls.