U2-zanger Bono vindt muziek tegenwoordig 'erg meisjesachtig'

"Hiphop is eigenlijk de enige plaats voor de woede van jonge mannen op dit moment. En dat is niet goed", aldus de 57-jarige zanger in gesprek met Rolling Stone.

Bono, die eigenlijk Paul David Hewson heet, zegt als 16-jarige veel woede in zich te hebben gehad. "Daar moet je een plek voor vinden in gitaren, of een drummachine, het maakt mij niet uit. Je legt dat moment vast en je bent er weer klaar mee."

"Wat is rock and roll? Woede is de kern er van. Goede rock and roll moet dat in zich hebben, dat maakt The Who zo'n goede band. Of Pearl Jam. Eddie (Vedder, red.) heeft die woede."