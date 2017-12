Afrojack wordt huis-dj in Las Vegas

Hij zal ook geregeld in de Encore Beach Club te horen en te zien zijn, meldt Billboard.

"Het is geweldig om weer thuis te komen in Wynn Las Vegas", zegt Afrojack. "Ik heb zoveel goede herinneringen aan mijn optredens daar en ik kan niet wachten om er opnieuw te staan. Het is waar wat ze zeggen: er is geen betere plek dan thuis."

Naast Afrojack draaien Diplo en Alesso in 2018 ook geregeld in Wynn Las Vegas. De Take Over Control-dj staat op 26 januari voor het eerst in zijn nieuwe "thuisclub".